السعودية اليوم / تونس تسجل 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 575 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 228,937 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 7811 وفاة.

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00:14ت م

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تونس 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 18 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 228,937 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 7811 وفاة.// انتهى //00:14ت م0007

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