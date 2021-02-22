البرلمان العربي يدين العدوان الحوثي على مأرب واستهداف الأراضي السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 22 فبراير 2021

دان البرلمان العربي، اليوم عدوان ميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب، وتسببها في تفاقم الوضع الانساني بالمحافظة ورفضها لكافة مساعي السلام التي يدعو لها المجتمع الدولي.



جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمشاركة ممثلي اليمن الدكتور مهدي عبد السلام، وانصاف علي مايو، وعبد الوهاب معوضه، وعلوي بن زبع، لمناقشة مستجدات الاوضاع في الجمهورية اليمنية على كافة الأصعدة انطلاقا من دوره في دعم امن واستقرار اليمن ووحدته وسيادته وسلامة اراضيه.

وعبر في بيان صادر عنه في ختام الجلسة، عن ادانته للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق اعضاء مجلس النواب اليمني واصدارها ما يسمى احكاما بالاعدام بحق 11 نائبا من اعضاء مجلس النواب وذلك بعد اصدارها احكاما اخرى بالاعدام بحق 35 نائبا ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم.

ورحب البرلمان العربي بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة استكمالا لتنفيذ اتفاق الرياض برعاية السعودية، ولما تشكله من استعادة الامن والاستقرار في اليمن وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة وتنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المحررة.

ودعا البرلمان العربي الى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بما في ذلك الترتيبات العسكرية والامنية.

كما ادان العمليات الارهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي تجاه اراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية واستهدافها أخيرا مطار ابها الدولي وكذا المدنيين في خميس مشيط بهدف زعزعة الامن والاستقرار في المملكة في انتهاك صارخ للأمن والسلم الدوليين.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في اتخاذ مواقف رادعة وحازمة ضد الممارسات والاعمال الاجرامية لميليشيا الحوثي المدعومة من ايران..وجدد التأكيد على موقفه الثابت لحل الازمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث .