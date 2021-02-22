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مركز لقاحات كورونا بسكاكا يواصل استقبال المواطنين والمقيمين

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شكرا لقرائتكم مركز لقاحات بسكاكا يواصل استقبال المواطنين والمقيمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

مركز لقاحات كورونا بسكاكا يواصل استقبال المواطنين والمقيمين

يتم أخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق صحتي

متابعات الخليج 365 - واس


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يواصل مركز لقاحات كورونا بمدينة سكاكا استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي” لإعطائهم لقاح كوفيد-19, بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

نخبة من الكوادر الطبية: 

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف أن المركز جُهّز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، مؤكدًا أهمية أخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” الذي سيسهم – بإذن الله – في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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