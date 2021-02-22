مركز لقاحات كورونا بسكاكا يواصل استقبال المواطنين والمقيمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365 - واس

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يواصل مركز لقاحات كورونا بمدينة سكاكا استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي” لإعطائهم لقاح كوفيد-19, بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

نخبة من الكوادر الطبية:

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف أن المركز جُهّز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، مؤكدًا أهمية أخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” الذي سيسهم – بإذن الله – في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

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