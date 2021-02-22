النفط يرتفع وبرنت يزيد أكثر من دولارين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

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سجلت عقود خام برنت، اليوم الاثنين، في ختام التعاملات عند التسوية 65.24 دولار للبرميل، مرتفعة 2.33 دولار أو 3.7%.

النفط يرتفع:

كما وسعت أسعار النفط مكاسبها لحوالي 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع استمرار تراجع المعروض من الخام، وتلقت أسعار الخام الدعم مع بطء عودة إنتاج النفط في ولاية “تكساس” الأمريكية بسبب موجة الطقس البارد.

وتشير التقديرات إلى أن الطقس البارد أدى إلى توقف ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًّا من إنتاج النفط.

توقعات جولدمان ساكس:

ومن جانبه، توقع بنك “جولدمان ساكس” ارتفاع سعر خام “برنت” إلى 75 دولارًا في الربع الثالث مع توقعات تعافي الطلب على الخام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنحو 3.8 بالمائة إلى 61.49 دولار للبرميل.

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