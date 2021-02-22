الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أعلنت حكومة الكويت، اليوم الاثنين، عن تشديدها الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا عبر إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية ومنع التواجد في المطاعم والمقاهي.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان عبر “تويتر”: إنه قرر إغلاق المنافذ البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة والسماح بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية وتكليف وزارتي الداخلية والجمارك بتنفيذ القرار اعتبارًا من الأربعاء 24/ 2/ 2021 حتى السبت 20/ 3/ 2021″.

منع التواجد في المقاهي:

كما قرر مجلس الوزراء في الكويت “منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار اعتبارًا من الأربعاء 24/ 2/ 2021 ولحين إشعار آخر”.

ومع ذلك أشارت الحكومة إلى أنه لن يجري فرض الحظر في الوقت الراهن، على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.

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