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الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية

منع التواجد داخل المطاعم والمقاهي

متابعات الخليج 365 - متابعة


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أعلنت حكومة الكويت، اليوم الاثنين، عن تشديدها الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس عبر إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية ومنع التواجد في المطاعم والمقاهي.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان عبر “تويتر”: إنه قرر إغلاق المنافذ البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة والسماح بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية وتكليف وزارتي الداخلية والجمارك بتنفيذ القرار اعتبارًا من الأربعاء 24/ 2/ 2021 حتى السبت 20/ 3/ 2021″.

منع التواجد في المقاهي:  

كما قرر مجلس الوزراء في الكويت “منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار اعتبارًا من الأربعاء 24/ 2/ 2021 ولحين إشعار آخر”.

ومع ذلك أشارت الحكومة إلى أنه لن يجري فرض الحظر في الوقت الراهن، على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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