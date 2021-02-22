نائب وزير النقل يتفقد مشاريع الطرق في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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أجرى نائب وزير النقل لشؤون الطرق، المهندس بدر بن عبد الله الدلامي، اليوم الاثنين، جولات تفقدية على الطرق التابعة لوزارة النقل في محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، للاطلاع على المشاريع القائمة والمنتهية وتفقد الأعمال الواقعة عليها.

مشروع كوبري الصداوي:

وشملت الجولة تفقد مشروع استكمال طريق رماح/ شوية/ الصداوي- تقاطع طريق أبو حدرية مع وصلة طريق مدينة الملك خالد العسكرية الذي تتجاوز تكلفته 23 مليون ريال.

طريق القيصومة :

وتخللت الجولة تفقد مشروع الطريق الجديد الذي يربط مدينة القيصومة بطريق جامعة حفر الباطن بطول 9.2 كيلو وعرض الأسفلت 12 مترًا وبلغت قيمته أكثر من 17 مليون ريال.

ووقف المهندس الدلامي أيضًا على مشاريع الطرق في مركزي الذيبية وسامودة التابعين لمحافظة حفر الباطن.

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