شكرا لقرائتكم الجمارك ترد على معلومات خاطئة بشأن ضوابط استيراد المركبات للأفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجمارك ترد على معلومات خاطئة بشأن ضوابط استيراد المركبات للأفراد
يحق للمواطنين والخليجيين استيراد مركبتين خلال السنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
اسمع الخبر
العناوين الفرعية
ردت الجمارك السعودية على تداول بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمعلومات خاطئة تتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد.
ضوابط استيراد المركبات للأفراد:
وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات للأفراد تنص على أنه يحق للمقيم استيراد مركبة واحدة فقط من نوع “خصوصي” كل 3 سنوات.
وشددت على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية.
الجمارك توضح التفاصيل:
وأوضحت أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%، ولمعرفة المزيد حول استيراد المركبات يرجى زيارة الرابط التالي: هنا.
شارك الخبر
شارك الخبر