صحة القنفذة تبدأ تشغيل مركز لتقديم لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - واس

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بدأت صحة القنفذة اليوم, بتشغيل مركزٍ لتقديم لقاح كورونا بمركز تدريب طب الأسرة بالقوز, حيث خصصت وجهزت المقر لتقديم خدمات التطعيم بواقع 10 عيادات.

التسجيل عبر صحتي:

وأكدت على الجميع, ضرورة التسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع, داعية إلى التواصل مع مركز عبر الرقم (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.



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