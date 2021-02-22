شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل تايبيه لدى المملكة: السعودية تتمتع بمقومات سياحية وثقافات متعددة وتاريخ عريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نوَّه ممثل المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه بالمملكة، الدكتور تينج شينج بينج، بما تكتنزه المملكة العربية السعودية من مقومات سياحية كبيرة وثقافات متعددة وتاريخ عريق، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع المملكة وتقديم الدعم لقطاع السياحة بين البلدين لنشر الثقافات.

وقال في ورقة عمل خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي، بمشاركة ما يزيد على 1000 مرشد ومرشدة سياحية من داخل المملكة وخارجها: «إن المملكة العربية السعودية شامخة بين دول العالم، وهذا الفضل يعود لله أولا ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لما أحدثاه بالمملكة من تطور كبير في وقت قصير، وهذا ما يجعلها مقصداً للزوار من جميع أنحاء العالم للتعرف على مناطقها التاريخية والأماكن السياحية بها».

وأضاف: «إننا إلى جانب ذلك نسعد بمنح الجمعية السعودية للإرشاد السياحي طالبة الإرشاد السياحي بجامعة الملك عبدالعزيز مها القحطاني بعثة دراسية لتايبيه لدراسة الماجستير، كما نسعد بتعريفكم بالشعب التايواني المعروف بزياراته لدول العالم وخاصة الدول الإسلامية والعربية، إذ يزور نحو 17 مليون سائح تايواني مختلف الدول سنوياً، ومثل هذه الملتقيات تعد فرصة لإعادة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين»، راجيا أن تمر جائحة كورونا على العالم بسلام لتمكن الشعوب من إعادة تنشيط العلاقات فيما بينها لاسيما العلاقات السياحية والاقتصادية.