شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة يزيد من استهلاك الوقود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، أصحابَ المركبات بتجنب تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة قدر الإمكان؛ نظرًا لأن ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء، خصوصًا عند السرعات العالية؛ مما يزيد استهلاك الوقود.

ودعا «كفاءة» إلى قراءة «بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات» عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ إذ تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر)؛ إذ يمثل المستوى الأعلى «أ» أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى «ز» أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وينصح المركز السعودي «كفاءة» بزيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك.