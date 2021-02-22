تأخر استخراج شهادة الميلاد.. «الأحوال المدنية» توضح الغرامة المقررة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية احتساب الغرامة المقررة في حالة تأخر استخراج شهادة الميلاد للطفل، وقالت: «إن تأخير إصدار شهادة الميلاد بعد ميلاد الطفل بأعوام، يتقرر بشأنه دفع غرامة مالية يتم احتسابها بع 30 يومًا من تاريخ الميلاد، وتكون 50 ريالًا عن كل عام «تأخير».

جاء ذلك ردًا من الأحوال المدنية على تساؤل وردها، عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: «إنَّ لديّ ابنة عمرها أربعة أعوام، وليس لديها شهادة ميلاد، فكم المخالفة؟».

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