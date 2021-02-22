موقف إنساني من أمير حائل تجاه «العائلة المفقودة» بنفود النقاء بعد إنقاذها

اطمأن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، على صحة وسلامة العائلة المفقودة بنفود النقاء شمال الرديفة؛ بعد إنقاذها من قبل الجهات الأمنية والفرق التطوعية.

وفي اتصال هاتفي بأحد أفراد العائلة؛ حمد أمير المنطقة، المولى القدير بأن مكَّن من الوصول إليه وعائلته في الوقت المناسب وتقديم العون لهم وإنقاذهم وهم بصحة جيدة، مثنيًا على الجهود المبذولة من الجهات والفرق المشاركة التي تكللت بالنجاح.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد قد تابع الجهود المبذولة من شرطة المنطقة والدفاع المدني والفرق التطوعية «عون, وأنجاد, وفزعة الشمال» للعثور على أحد المفقودين وعائلته بنفود النقاء عقب تعطل مركبتهم.

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