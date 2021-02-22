حددت طريقة التواصل.. تنويه من سفارة السعودية بإسبانيا لرعايا المملكة

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في إسبانيا، تحذيرًا للمواطنين والمقيمين هناك، وذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن مغني الراب الإسباني بابلو هاسيل في برشلونة لسادس ليلة.

وقال الحساب الرسمي للسفارة في إسبانيا عبر موقع «تويتر»: «نظراً للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في بعض المدن الإسبانية، تدعو السفارة المواطنين المقيمين في إسبانيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية».

وأضاف: «ولطلب المساعدة وفي حالات الطواريء يرجى الاتصال على: هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد 0034672538005 هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة: 0034690011111 هاتف السفارة 0034913834300».

واعتقل هاسيل يوم الثلاثاء الماضي؛ لرفضه الحضور إلى السجن لقضاء عقوبة السجن تسعة أشهر بتهمة إهانة النظام الملكي وتمجيد العنف.

ورفع بعض المتظاهرين في برشلونة، معظمهم من الشباب، خلال الاحتجاجات الأخيرة لافتات كتب عليها «لقد علمتمونا أنه لا معنى لأن تكون مسالمًا».

ووضعت وسائل إعلام إسبانية تقديرات بمشاركة نحو ألف شخص مقارنة بما لا يقل عن ستة آلاف يوم السبت. وتم الإبلاغ عن مسيرات أصغر في جيرونا وبلباو.

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