«تصاريح لمّ الشمل».. منصة «أبشر» تحدد جهات معالجة الطلبات

قالت منصة أبشر، إنَّ معالجة تصاريح لمّ الشمل، تتم من خلال الجوازات وأوضحت المنصة أن رفع الطلبات المتعلقة بتصاريح لم الشمل يتم من خلال «أبشر»، بينما تقوم الجوازات بمعالجة تلك الطلبات، ومن ثم يرجى التواصل معها للمتابعة.

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من أحد المستفيدين بشأن رفض طلبات «لمّ الشمل».

وتعد منصة «أبشر» رائدة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف «الرؤية السعودية 2030» بأتمتة الخدمات الحكومية للانتقال من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم الحكومة الذكية، وتخدم المنصة حاليًّا أكثر من 19 مليون مستخدم، ويتوقع وصول مستخدمي المنصة إلى 20 مليونًا خلال شهر فبراير الحالي.

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