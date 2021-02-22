منصات إلكترونية لمركز التدريب العدلي

جودة المخرجات
تقدم منصة التدريب الإلكترونية حلولاً تدريبية شاملة تتضمن: أتمتة التفاعل بين المدرب والمتدرب، وإدارة العملية التدريبية إلكترونياً، وأداء الاختبارات إلكترونياً، كما ستسهم المنصات في رفع فاعلية وتأثير المركز محلياً ودولياً، ورفع جودة مخرجات وممارسات التدريب والتأهيل.
إدارة البيانات
عمل المركز على تطوير وأتمتة أنظمته لتسهيل عمليات التدريب والتأهيل وتحسين تجربة المستفيدين؛ بحيث يتمكن المستفيد من الدخول على الخدمات الإلكترونية، والمحادثة الذكية (chatbot) من خلال البوابة الإلكترونية.
كما يستطيع المستفيد استخدام تطبيق الأجهزة الذكية والمتاح على (app store) و(google play)، لإدارة البيانات الشخصية، وتلقي التدريب من خلال التطبيق.
حلول تدريبية
أتمتة التفاعل بين المدرب والمتدرب
إدارة العملية التدريبية إلكترونيا
أداء الاختبارات إلكترونيا
رفع فاعلية وتأثير مركز التدريب محليا ودوليا
رفع جودة مخرجات وممارسات التدريب والتأهيل
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