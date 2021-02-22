مساعدات إلكترونية لتراحم

خيارات للشراء
يتيح النظام خيارات شراء المواد الاستهلاكية والعينية من خلال سلسلة من المتاجر الغذائية والكهربائية والأنسجة والصيدليات، وذلك وفقاً لتقييم دراسة الحالة والاحتياج الفعلي للمستفيدين، كما يتيح النظام حرية اختيار نوع وكمية وصنف الاحتياج وفق ذوق المستفيد.
وأوضح الأمين العام لـ«تراحم» تركي البطي أن هذه الخدمة أتت إيماناً بأهمية تيسير متطلبات الفئات المشمولة بالرعاية دون تحمّلهم عناء مراجعة الفرع الذي يتبعه المستفيد، وهي تسبق هدفنا القادم المتمثل في تدشين المنصة الموحدة لخدمة المستفيدين التي على إثرها يتمكن مستفيدو «تراحم» من التقديم إلكترونياً على برامج وخدمات «تراحم».
من الرعوية إلى التنموية
بين البطي أن هذه الخطوة تهدف للعمل على تقديم خدمات لمستفيد اللجنة بدرجة عميل من حيث المستوى والآلية والتنفيذ، بما يتماشى مع إستراتيجية التحول من الرعوية إلى التنموية.
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