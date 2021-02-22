معايير محدثة لتقييم نضج الأجهزة العامة

يتجه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء» للاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ مشروع يستهدف «تحديث معايير تقييم نضج الأجهزة العامة في إدارة وقياس الأداء».

ويسعى المركز إلى مراجعة وتحديث معايير ونموذج عمل تقييم نضج الأجهزة العامة في إدارة وقياس الأداء، والتي يتم إجراء التقييم حالياً من خلالها، وذلك لتعزيز الأثر منها، وتحسين ملاءمتها لاحتياجات الأجهزة العامة لتتواءم مع الإطار الوطني لإدارة الأداء.

وتهدف خدمة قياس نضج الأجهزة العامة إلى تمكين الأجهزة العامة من تحديد نقاط القوة، وفرص التحسين في إدارة وقياس الأداء، بهدف العمل على الإجراءات اللازمة للانتقال من مستوى النضج الحالي إلى مستوى أعلى، إذ يقوم المركز بتزويد الجهاز الخاضع للتقييم الذاتي باستبيان يحتوي على عدة أسئلة تتضمن 5 مستويات، وكل مستوى يحتوي على معيار أو أكثر، وفي حال كان التقييم تفصيلياً يتم إرفاق وثائق داعمة من أجل إثبات استيفاء المعيار، يلي ذلك التقييم من قبل المركز وإصدارالتقرير.

أهداف قياس أداء الأجهزة العامة

دعم الأجهزة العامة في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية، وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة

تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات، التي تواجه الأجهزة العامة في مسارها، لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها

دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين

المحاور الرئيسية

قياس تحقيق الأهداف والمستهدفات

تُستخدم مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم مدى التقدم، الذي يحققه الجهاز نحو تحقيق الأهداف والمستهدفات المعتمدة له، ويتم قياس ومتابعة المؤشرات المتعلقة بتحقيق الأهداف والمستهدفات «Outcome-based KPIs» بشكل رئيسي.

قياس تحقيق المبادرات

تقوم الأجهزة بتزويد المركز بقائمة مبادراتها المتوائمة مع رؤية المملكة، ويتم إصدار التقارير عن مستوى تحقيق نتائج المعالم الرئيسية «Milestone» للمبادرات، وتحقيق مخرجات المبادرة «Outputs».

قياس رضا المستفيد

قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة له من قبل الأجهزة العامة،ويقوم المركز باستخدام عدة أدوات قياس، مثل الاستبيانات والزيارات الميدانية والتطبيقات الإلكترونية.