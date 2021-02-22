التطعيس يحيي الكوبري الميت

يقول المهندس متقاعد عبدالله المطيري: يتابع هذه الرياضة آلاف الشباب ولابد من احتوائهم لتفريغ طاقاتهم بطريقة صحيحة والاستفادة من مواهبهم وتنميتها، مؤكدًا أن هناك بعض الشباب لديهم سيارات تم التعديل محركاتها بأسعار مرتفعة حبًا في ممارسة الهواية، ودعا آخرون إلى ضرورة أن تتبنى وزارة الرياضة مثل هذه الهواية التي يعشقها الآلاف.
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