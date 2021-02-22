التطعيس يحيي الكوبري الميت

يتجمعون كل يوم جمعة في أرض صحراوية بالكوبري الميت قرب محافظة بحرة في طريق الحرمين الشريفين السريع.. أعدادهم بالآلاف وبمختلف الأعمار خصوصًا الشباب، يمتلكون مهارات عالية في التطعيس.. يقودون سياراتهم في التلال الرملية بكل احتراف وإبداع، وهناك فريق ساعد للبحث والإنقاذ وهو يقدم خدماته لمن يحتاجها بلا مقابل.

يقول المهندس متقاعد عبدالله المطيري: يتابع هذه الرياضة آلاف الشباب ولابد من احتوائهم لتفريغ طاقاتهم بطريقة صحيحة والاستفادة من مواهبهم وتنميتها، مؤكدًا أن هناك بعض الشباب لديهم سيارات تم التعديل محركاتها بأسعار مرتفعة حبًا في ممارسة الهواية، ودعا آخرون إلى ضرورة أن تتبنى وزارة الرياضة مثل هذه الهواية التي يعشقها الآلاف.