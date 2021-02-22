خدمات إسعافية بالمسجد الحرام

تم أمس تدشين الخدمة الإسعافية الطارئة بمركز طوارئ الحرم «1» داخل المسجد الحرام، لجميع مرتادي بيت الله الحرام من وزوار ومعتمرين وضيوف الرحمن على مدار الساعة.

وتم تجهيز المركز للتدخل السريع، في حال وجود أي حالة طارئة داخل المسجد الحرام، كما تم توفير طاقم طبي متكامل للتعامل مع جميع الحالات، وفق أفضل الممارسات والمعايير للحفاظ على سلامة وصحة زوار بيت الله الحرام.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ، والمشرف على مراكز الحرم الدكتور وائل بن نبيل عيد، على الدور الفعال لمراكز طوارئ الحرم، لخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، على مدار العام، لافتا إلى وجود مراكز الطوارئ في أروقة المسجد الحرام، وتعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.