الدوادمي الأعلى في كميات الأمطار

سجلت عرجاء/ الدوادمي بمنطقة الرياض أمس أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة مسجلة 5.0 ملم، تلتها الشيحية - قرية العليا بالمنطقة الشرقية بتسجيل 4.8 ملم، ثم السعيرة بحفر الباطن بـ 3.7 ملم، وذلك وفقا لمحطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة.

كما بلغ حجم التخزين خلف السدود أكثر من 633 مليون م³، إذ بلغ حجم السيول الواردة 54.750 م3، وإجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 1.074.879 م3.

المياه في السدود بالـ (م3)

إجمالي حجم المياه خلف السدود

633.333.971

54.750 السيول الواردة

431.520 المياه المنصرفة من البوابات

643.359 المياه المستهلكة

1.074.879 المياه المنصرفة والمستهلكة

1.020.129 التغير في حجم التخزين

كميات الأمطار

الشرقية

4.8 الشيحية - قرية العليا

3.7 السعيرة - حفر الباطن

2.0 مطار القيصومة - حفر الباطن

الرياض

5.0 عرجاء - الدوادمي

1.2 المجمعة

1.0 الجبيلة - الدرعية

عسير

0.6 النماص