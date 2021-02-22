الدوادمي الأعلى في كميات الأمطار

كما بلغ حجم التخزين خلف السدود أكثر من 633 مليون م³، إذ بلغ حجم السيول الواردة 54.750 م3، وإجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 1.074.879 م3.
المياه في السدود بالـ (م3)
إجمالي حجم المياه خلف السدود
633.333.971
54.750 السيول الواردة
431.520 المياه المنصرفة من البوابات
643.359 المياه المستهلكة
1.074.879 المياه المنصرفة والمستهلكة
1.020.129 التغير في حجم التخزين
كميات الأمطار
الشرقية
4.8 الشيحية - قرية العليا
3.7 السعيرة - حفر الباطن
2.0 مطار القيصومة - حفر الباطن
الرياض
5.0 عرجاء - الدوادمي
1.2 المجمعة
1.0 الجبيلة - الدرعية
عسير
0.6 النماص
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