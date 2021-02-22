ضبط 1075 طنا من الحطب

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن الفرق الميدانية أثناء تنفيذ مهامها في تعقب باعة الحطب المحلي وناقليه تمكنت من ضبط (1075) طناً من الحطب المحلي المعروض للبيع في 8 مستودعات جنوب مدينة الرياض، يديرها 5 مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآخر من الجنسية السودانية.

وأوضح المالكي أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.