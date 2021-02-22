عمل رأس تنورة يضبط 62 مخالفة لعدم تطبيق الاحترازات في أسبوع

ضبط مكتب العمل برأس تنورة 62 مخالفة، كان ذلك خلال جوالات تفتيشية قام بها مفتشو المكتب على الميادين العامة والأسواق والتشييد والبناء.

وفي تقاصيل المخالفات ضبط 29 مخالفة لعدم تطبيق البروتوكول الخاص بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك بعدم الالتزام بلبس الكمام وتحقيق التباعد الجسدي، من جانب آخر قام موظفو التفتيش بضبط عدد «33» مخالفة لعدم الالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية للوقاية من مخاطر العمل، بالإضافة لمخالفات عدم تأمين الخدمات الصحية للموظفين من ناحيته أكد رئيس قسم التفتيش حسين آل قاسم أن مهمة موظفي التفتيش في الميدان، لمتابعة تطبيق الأنظمة ومدى التزام المنشآت بذلك. وأكد مدير المكتب أحمد القباع باستمرارية هذه الزيارات، لتعقب مخالفي نظام العمل والإقامة للتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين للوصول إلى بيئة عمل سليمة ومنظمة.

من جهته واصل مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية، تأكيده بأهمية الاستمرار على تطبيق آلية ضبط وإيقاع مخالفات الإجراءات الاحترازية، و إلزام منشآت القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة، والموصي بها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمتعلقة بجائحة كورونا «19-COVID» وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية sosh.hrsd.gov.sa