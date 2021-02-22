الملك وولي العهد يهنئان اليابان وجويانا وبروناي

بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، إلى الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة إلى الإمبراطور ناروهيتو لذات المناسبة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب اليابان الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي تهنئة، إلى السلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعثت القيادة برقيتي تهنئة، إلى الرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

من جانب آخر، صدرت موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 202 مواطن ومواطنة لتبرعهم بالدم 10 مرات، وكذلك صدرت موافقته على منح نفس الميدالية لـ 58 مواطنا ومواطنة لتبرعهم بالدم 10 مرات.