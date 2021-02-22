السعودية اليوم / لبنان تسجل 1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 1541 إصابة جديدة بفيروس

وأشار وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 356597 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4387 وفاة.

// انتهى //

22:25ت م

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بيروت 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) و47 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 356597 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4387 وفاة.// انتهى //22:25ت م0245

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