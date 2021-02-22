السعودية اليوم / مركز لقاحات كورونا بسكاكا يواصل استقبال المواطنين والمقيمين



سكاكا 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

يواصل مركز لقاحات

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف أن المركز جُهّز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، مؤكدًا أهمية أخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" الذي سيسهم - بإذن الله - في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

// انتهى //

21:49ت م

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سكاكا 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسيواصل مركز لقاحات كورونا بمدينة سكاكا استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح كوفيد-19, بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف أن المركز جُهّز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، مؤكدًا أهمية أخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" الذي سيسهم - بإذن الله - في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.// انتهى //21:49ت م0236

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