السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 55,528 إصابة مؤكدة و 1,303 حالات وفاة بكورونا



واشنطن 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 55,528 إصابة مؤكدة و 1,303 حالات وفاة نتيجة

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,938,085 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 497,415 حالة وفاة.

// انتهى //

21:45ت م

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واشنطن 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 55,528 إصابة مؤكدة و 1,303 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,938,085 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 497,415 حالة وفاة.// انتهى //21:45ت م0235

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