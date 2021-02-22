السعودية اليوم / "صحة القنفذة" تبدأ بتشغيل مركزاً لتقديم لقاح كورونا



القنفذة 10 رجب1442 هـ الموافق 22 فبراير2021 م واس

بدأت صحة القنفذة اليوم, بتشغيل مركزاً لتقديم لقاح

وأكدت على الجميع, ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع, داعية إلى التواصل مع مركز عبر الرقم (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

// انتهى //

21:42ت م

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القنفذة 10 رجب1442 هـ الموافق 22 فبراير2021 م واسبدأت صحة القنفذة اليوم, بتشغيل مركزاً لتقديم لقاح كورونا بمركز تدريب طب الأسرة بالقوز, حيث خصصت وجهزت المقر لتقديم خدمات التطعيم بواقع 10 عيادات.وأكدت على الجميع, ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع, داعية إلى التواصل مع مركز عبر الرقم (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.// انتهى //21:42ت م0234

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