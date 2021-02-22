السعودية اليوم / وزير الاتصال والاعلام الايفواري يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين



أبيدجان 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

التقى وزير الاتصال والإعلام المتحدث الرسمي لجمهورية كوت ديفوار سيدي يتوموكو توري في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين المملكة وكوت ديفوار على الصعيد الإعلامي، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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21:35ت م

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