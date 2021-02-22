السعودية اليوم / الجزائر تسجل 177 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 177 إصابة جديدة بفيروس

وأشار بيان لوزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الاصابات المؤكدة ارتفع بـ 112.094 شخصاً، والعدد الإجمالي للمتعافين 77225 شخصا، وإجمالي الوفيات إلى 2964 حالةً.

// انتهى //

21:33ت م

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الجزائر 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وثلاث حالات وفاة.وأشار بيان لوزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الاصابات المؤكدة ارتفع بـ 112.094 شخصاً، والعدد الإجمالي للمتعافين 77225 شخصا، وإجمالي الوفيات إلى 2964 حالةً.// انتهى //21:33ت م0226

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