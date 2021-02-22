

الكويت 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

سجلت الكويت 533 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 184989 إصابةص، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1049 حالةً.

// انتهى //

21:32ت م

0225



الكويت 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخمس حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 184989 إصابةص، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1049 حالةً.// انتهى //21:32ت م0225

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.