السعودية اليوم / انضمام جامعة الملك سعود إلى برنامج التحالف الأكاديمي للبحث والتطوير



الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

وقعت الهيئة

وتهدف المذكرة إلى دعم التحالف الأكاديمي بين الطرفين في مجالات الملكية الفكرية لدعم منظومة الملكية الفكرية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، إيماناً بالدور المهم للملكية الفكرية في تمكين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في المملكة ولما تتمتع به جامعة الملك سعود من مكانة أكاديمية مهمة على المستوى المحلي.

وتسعى الاتفاقية إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة في سياسات وأنظمة الملكية الفكرية وعملياتها، والتطبيقات العلمية والعملية لنتائج الدراسات والأبحاث المتخصصة في الملكية الفكرية بالإضافة إلى إعداد وتصميم مناهج تعليمية أكاديمية وتدريبية في مختلف مجالات الملكية الفكرية.

// انتهى //

20:19ت م

0215



الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسوقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الملك سعود بشأن برنامج التحالف الأكاديمي للبحث والتطوير، بحضور معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.وتهدف المذكرة إلى دعم التحالف الأكاديمي بين الطرفين في مجالات الملكية الفكرية لدعم منظومة الملكية الفكرية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، إيماناً بالدور المهم للملكية الفكرية في تمكين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في المملكة ولما تتمتع به جامعة الملك سعود من مكانة أكاديمية مهمة على المستوى المحلي.وتسعى الاتفاقية إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة في سياسات وأنظمة الملكية الفكرية وعملياتها، والتطبيقات العلمية والعملية لنتائج الدراسات والأبحاث المتخصصة في الملكية الفكرية بالإضافة إلى إعداد وتصميم مناهج تعليمية أكاديمية وتدريبية في مختلف مجالات الملكية الفكرية.// انتهى //20:19ت م0215

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