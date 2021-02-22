

حائل 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, على صحة وسلامة العائلة المفقودة بنفود النقاء شمال الرديفة, بعد إنقاذها -بحمد الله- من قبل الجهات الأمنية والفرق التطوعية.

وحمد سموه في اتصال هاتفي بأحد أفراد العائلة؛ المولى القدير بأن مكن من الوصول إليه وعائلته في الوقت المناسب وتقديم العون لهم وإنقاذهم وهم بصحة جيدة, مثنيًا على الجهود المبذولة من الجهات والفرق المشاركة التي تكللت بالنجاح بحمد الله.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد قد تابع الجهود المبذولة من شرطة المنطقة والدفاع المدني والفرق التطوعية (عون , وأنجاد , وفزعة الشمال) للعثور على أحد المفقودين وعائلته بنفود النقاء عقب تعطل مركبتهم.

// انتهى //

19:38ت م

0206





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير حائل يطمئن على صحة العائلة المفقودة بنفود النقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.