بمئات المليارات.. لجنة "التفكيك" تفضح فساد "إخوان السودان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر مسؤول داخل لجنة تفكيك نظام الإخوان بالسودان ،الإثنين، النقاب عن فساد بالولايات يقدر بمئات المليارات.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن فساد الولايات تركز في المحليات والوحدات الإدارية من خلال التحصيل والإيرادات والإيجارات وفرض الرسوم غير القانونية .



وأضاف أن اللجنة بدأت فعليا مراجعة معاملات البنك المركزي السوداني وباقي البنوك، مشيرا إلى أن الخرطوم من أعلى الولايات فسادا.

وأوضح المسؤول ،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الفساد طال شركة الأمن الغذائي بولاية نهر النيل شمال السودان، ويشمل خمسة محاور زراعية تقدر مساحتها بالآلاف الأفدنة.

وقال عضو مجلس السيادة ،ونائب رئيس لجنة تفكيك الإخوان محمد الفكي لـ" الخليج 365"، إن مجموعات تابعة للنظام السابق، اندست وسط المظاهرات التي خرجت في الولايات ضد الأوضاع الاقتصادية، وجنحت بها نحو الفوضى.

وأشار إلى ضبط عدد من العناصر الإخوانية المتورطة في أعمال تخريب وتجري محاكمتهم الآن، لافتا إلى أن النيابة العامة السودانية خاطبت عدة دول لتسليم قيادات الإخوان الهاربة من أجل محاكمتهم في السودان.