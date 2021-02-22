فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض أمس، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومتابعة مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري. حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

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