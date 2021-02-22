شكرا لقرائتكم خبر مبادرة للدعم الاجتماعي ودبلومات تخصصية تؤهل شباب مكة لسوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، اجتماعا استعرض خلاله مخرجات (كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة)، الذي تحتضنه جامعة جدة، فيما تسلم التقرير الأول لأعمال الكرسي، الذي يعد رافدا لملتقى مكة الثقافي تحت شعار (كيف نكون قدوة؟).

وأكد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، أهمية القدوة في صناعة ثقافة المجتمع، لافتا إلى أن ملتقى مكة الثقافي أسهم بشكل كبير في نشر ثقافة القدوة في المنطقة عطفا على ما تحقق من مخرجات لهذه التظاهرة السنوية.

واطلع أمير المنطقة على الأعمال والبرامج التي نفذها الكرسي منذ نشأته عام 1440هـ، أبرزها محاضرة للمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري حملت عنوان (امتثال القدوة الحسنة)، إلى جانب عقد دورات تدريبية في التعامل مع ضيوف الرحمن، استهدفت 1120 موظفا مدنيا وعسكريا من الجهات المشاركة في خدمة الحجاج والمعتمرين، كما عقدت حلقات نقاش عن القدوة الحسنة، وتنفيذ برنامج لغة الطفل بين الأمن الثقافي والثراء التكنولوجي، فيما استفاد من برنامج مهارات القدوة عبر الاتصال المرئي 16 ألف مستفيد.

من جهة أخرى أطلق أمير المنطقة بحضور نائبه بدر بن سلطان في مقر الإمارة، مبادرة الدعم الاجتماعي التي تنفذها جامعة جدة.

واستمعا إلى شرح عن المبادرة قدمه رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان والتي تقدم 12 مبادرة. عقب ذلك شهد الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، ولجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة، ولجنة تراحم بجدة، وتهدف إلى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لسوق العمل، وإعداد دراسات وأبحاث، وورش عمل وبرامج في السلامة المرورية ومحاربة العنف، وجرى الاتفاق على تقديم دبلومات ودورات تخصصية في هذه المجالات، كذلك إطلاق حملات توعوية وملتقيات افتراضية تعزز الأمن الاجتماعي، إضافة لتعزيز الشراكات والخدمة المجتمعية التي تقدمها الجامعة لفئات المجتمع وبصفة خاصة للسجناء والمفرج عنهم وذويهم بتوفير الدعم للأسر المنتجة من ذوي السجناء في المشاريع التي تقيمها الجامعة، وتدريب وتأهيل أبناء السجناء في المجالات التي يتطلبها سوق العمل، وتقديم منظومة من الدورات التدريبية والاستشارات البحثية المتكاملة.

ووقع الشراكات مع رئيس جامعة جدة، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش، ورئيس لجنة تراحم بجدة أحمد الحمدان، ورئيس التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة هاني ساب.

ثم دشن أمير المنطقة بحضور نائبه كرسي جامعة جدة للدعم المجتمعي.

أبرز المبادرات: