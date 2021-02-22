شكرا لقرائتكم خبر مركزان جديدان لتطعيم منسوبي وزارة الدفاع ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

ويأتي تدشين المركز انطلاقا لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة، حيث جهز 16 مركزا وعيادة بالمستشفيات العسكرية.

فيما دشن مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية في منطقة تبوك اللواء الطبيب عطية الزهراني، أمس مركز لقاحات كورونا بالمستشفى، الذي يستهدف تقديم خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم بالمنطقة، ويمثل أحد المراكز والعيادات الـ16 التي جهزتها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية لتطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي الوزارة وذويهم بشتى مناطق المملكة.

وجهز المركز الذي يضم 10 عيادات وغرفة طوارئ ومختبر التحصين بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.