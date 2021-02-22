القيادة تهنئ اليابان وبروناي وغويانا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إمبراطور اليابان ناروهيتو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب اليابان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، سلطان بروناي دار السلام حاج حسن البلقية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية غويانا التعاونية محمد عرفان علي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إمبراطور اليابان، بذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب اليابان الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد سلطان بروناي دار السلام، بذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ ولي العهد رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.