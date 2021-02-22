الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

إصابتان في حادث تسرب غاز بشقة في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

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باشر الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الاثنين، حادث تسرب غاز في شقة سكنية بحي الياسمين.

إصابات جراء الحادث:

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه نتج عن الحادث إصابة شخصين تم نقلهما للعلاج، وآخر عولج في الموقع.

التحقيقات جارية:

ولفت إلى أن إجراءات التحقيق لا زالت جارية لتحديد أسباب الحادث.

ونشر المدني لقطات تبين عملية مباشرة الحادث في حي الياسمين بـ الرياض.



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