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شكرا لقرائتكم إصابتان في حادث تسرب غاز بشقة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22
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إصابتان في حادث تسرب غاز بشقة في الرياض
إجراءات التحقيق لا زالت جارية
متابعات الخليج 365 - الرياض
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باشر الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الاثنين، حادث تسرب غاز في شقة سكنية بحي الياسمين.
إصابات جراء الحادث:
وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه نتج عن الحادث إصابة شخصين تم نقلهما للعلاج، وآخر عولج في الموقع.
التحقيقات جارية:
ولفت إلى أن إجراءات التحقيق لا زالت جارية لتحديد أسباب الحادث.
ونشر المدني لقطات تبين عملية مباشرة الحادث في حي الياسمين بـ الرياض.
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