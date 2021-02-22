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إصابتان في حادث تسرب غاز بشقة في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

إصابتان في حادث تسرب غاز بشقة في الرياض

إجراءات التحقيق لا زالت جارية

متابعات الخليج 365 - الرياض


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باشر الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الاثنين، حادث تسرب غاز في شقة سكنية بحي الياسمين.

إصابات جراء الحادث: 

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه نتج عن الحادث إصابة شخصين تم نقلهما للعلاج، وآخر عولج في الموقع.

التحقيقات جارية: 

ولفت إلى أن إجراءات التحقيق لا زالت جارية لتحديد أسباب الحادث.

ونشر المدني لقطات تبين عملية مباشرة الحادث في حي الياسمين بـ الرياض.

إصابتان في حادث تسرب غاز بشقة في الرياض - متابعات الخليج 365 إصابتان في حادث تسرب غاز بشقة في الرياض - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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