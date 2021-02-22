التجارة: يمكن الآن مزاولة النشاط إلكترونيًّا وهذه الخطوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قالت وزارة التجارة: إنه يمكن الآن مزاولة النشاط إلكترونيًّا بتقديم طلب إصدار السجل التجاري واختيار مسمى النشاط المراد مزاولته بشكل دقيق، ومن ثم الضغط على “إضافة بيانات التجارة الالكترونية”.

جاء ذلك ردًّا من الوزارة على استفسارات في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين.

تجديد السجل التجاري:

ويمكن كذلك أن يقوم أي شخص بتجديد أي سجل تجاري خاص به بطريقة إلكترونية من خلال الدخول لموقع الخدمة الإلكتروني والتسجيل والقيام بهذه الخطوات التالية:

أن يتم الدخول على الموقع الخاص المخصص بالسجل التجاري الإلكتروني وتسجيل رقم الحساب الخاص بالمستخدم.

ثم يتم كتابة كلمة المرور واسم المستخدم ويقوم المستخدم بالضغط على اختيار السجلات التجارية، واضغط بعد ذلك على كلمة الاختيارات التي توجد أمام السجل التجاري.

ثم اضغط على اختيار تجديد السجل التجاري، وقم باختيار مدة السجل التجاري التي تريدها من بين عام حتى خمسة أعوام.

ثم قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب.

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