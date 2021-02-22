شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تُعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، أسماء المقبولين والمقبولات ببرامج الدراسات العليا "غير المدفوعة الرسوم"، لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1443هـ. ودعا عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع، المقبولين والمقبولات إلى تحميل موافقة جهة العمل للموظفين والموظفات المقبولين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو إفادة المهنة من نظام أبشر لغير الموظفين من خلال (أكاديميا). وأوضح آل فائع، أنه سيتاح تحميل الوثائق المطلوبة على (أكاديميا) ابتداءً من يوم الأحد 16 رجب الحالي حتى السبت 28 شعبان القادم، وفي حال عدم التحميل في المواعيد المحددة أعلاه سيتم إلغاء القبول والأخذ من قوائم الاحتياط، ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول، والاطلاع على كيفية مطابقة الوثائق، وطباعة إشعار القّبول المبدئي إلكترونيًّا، وإرفاق الموافقات، ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي:

