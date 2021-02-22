شكرا لقرائتكم خبر عن العجاجي: جهود السعودية في مجابهة كورونا مثال يحتذى به عالميا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد سفير وعضو الفيديرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة الدكتور عمر العجاجي أن جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة ومجابهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تعد مثالا فريدا بمعنى الكلمة في مواجهة الأوبئة والتحديات بصورة عامة، وهذه الجهود كشفت قدرة المملكة قيادة وحكومة وشعبا على التغلب على الأزمات والتحديات مهما كانت، لافتا إلى أن القيادة دائما ما توجه بضرورة مجابهة الوباء بكل الصور الممكنة حتى نجحت المملكة في عمل الإجراءات الاحترازية التي عملت على الحد من انتشار الوباء والتعامل معه بحرفية شديدة.

وتابع السفير العجاجي في تصريحات صحفية: «الجهات الصحية والمعنية بالأزمة في المملكة استطاعت بشكل مشرف وقوي تحجيم خطر الفايروس وانتشاره على مستوى المملكة».

ووصلت المملكة إلى المستوى الراقي في التعامل مع أزمة الوباء العالمي باحترافية عالية جدا، وهو ما جعل المملكة في قائمة الدول التي نجحت في السيطرة على الوباء، ونالت بفضل جهودها الكبيرة في مكافحة انتشار الوباء إشادة دولية وأممية فضلا عن إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المملكة في التعامل الحسن مع أزمة كورونا.