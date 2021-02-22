تخصيص 16 عيادة لتلقي لقاح كورونا بجامعة الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الشؤون الصحية في الطائف 16عيادة لتلقي التطعيم في مركز لقاح كورونا (كوفيد-19)، المقام حاليا بجامعة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر من خلال تجهيزات المقر، وإعداد الخطط التنفيذية التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات في المركز، مؤكدا أن المتطوعين والمتطوعات يشاركون جنبا إلى جنب مع زملائهم العاملين في المركز لتقديم أفضل الخدمات.

وأشار إلى أنه تم عقد دورات تدريبية للممارسين الصحيين والموظفين والمتطوعين، منوها إلى أن تسجيل الموعد من خلال تطبيق (صحتي)، ولن يتم استقبال أي مراجع بدون موعد محدد عبر التطبيق.

وكان محافظ الطائف سعد الميموني تفقد مركز لقاح كورونا (كوفيد 19)، المقام حاليا بجامعة الطائف.

وتجول في أرجاء المركز يرافقه مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، حيث اطلع على التجهيزات والتنظيم وسير العمل في المركز، مستمعا لشرح مفصل من المسؤولين عن آلية العمل منذ وصول المراجع وحتى مغادرته.

يذكر أن المركز جرى تجهيزه بالعديد من الأدوات المختلفة المساندة التي تساعد على تلقي المواطنين والمقيمين (اللقاح) بكل يسر وسهولة.