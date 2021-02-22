تسجيل 327 إصابة بكورونا وشفاء 318 حالة

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وأكدت الوزارة في بيانها اليومي أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، حيث يستقبل المسجلون في تطبيق «صحتي» وتجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.وأشارت إلى أنه أجري 41,010 فحوصات مخبرية، ناصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.
توزيع الحالات على المناطق:
- الرياض 174
- الشرقية 69
- مكة المكرمة 31
- القصيم 16
- المدينة المنورة 6
- الجوف 6
- نجران 6
- الحدود الشمالية 5
- الباحة 4
- عسير 3
- حائل 3
- تبوك 2
- جازان 2
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