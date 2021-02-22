شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 327 إصابة بكورونا وشفاء 318 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وشفاء 318 حالة و5 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات 375,333 حالة، من بينها 2455 حالة نشطة، منها 497 حالة حرجة.

وأكدت الوزارة في بيانها اليومي أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، حيث يستقبل المسجلون في تطبيق «صحتي» وتجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

وأشارت إلى أنه أجري 41,010 فحوصات مخبرية، ناصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

توزيع الحالات على المناطق: