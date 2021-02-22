3.5ملايين مستفيد من عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» بجدة

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يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو سعال أو فقدان حاستي الشم والتذوق، دون حجز موعد، بينما خصصت مراكز «تأكد» لاستقبال المستفيدين ممن لا يعانون من أي أعراض، علما أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمات المتاحة للجميع سواء مواطنين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة، عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».إلى ذلك أغلقت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 192 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية التي نفذت 4401 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها نحو 196 مخالفة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.
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