شكرا لقرائتكم خبر اكتمال المرحلة الأولى لتغيير لوحات سور المسجد النبوي ومحيطه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المرحلة الأولى من مشروع تغيير لوحات سور المسجد النبوي الشريف، وتركيب اللوحات الاسترشادية في محيطه.

وشملت المرحلة الأولى للمشروع تغيير لوحات المسجد النبوي لتكون بالخط المدني وجعل الأرقام تبدأ من رقم 301 من الجهة الجنوبية حتى تنتهي برقم 369 مع مراعاة الألوان في اللوحات، بحيث يرمز لكل جهة لون محدّد لربطها بالمنطقة المركزية بهدف الاسترشاد المكاني لقاصدي المسجد النبوي، فيما تشمل المرحلة الثانية للمشروع الجاري تنفيذها تغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية الموجودة على مرافق المسجد النبوي بحيث تكون بداية الأرقام من 201.

ويأتي المشروع ضمن الأعمال التطويرية التي تنفذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتيسير وصولهم للمسجد النبوي.

إلى ذلك تنظم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بكلية الصحة العامة بعد غد، ندوة افتراضية بعنوان (إدارة الأزمات والكوارث في الحرم النبوي)، بمشاركة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي التنفيذية والتطويرية عبدالعزيز اليوبي والوكيل المساعد للشؤون النسائية سارة الحسوني، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتهدف الندوة إلى استعراض جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إدارة الأزمات والحشود والأعمال التنظيمية لها خلال مواسم الحج والعمرة والجهود المبذولة للحفاظ على السلامة العامة لزوار الحرمين الشريفين.