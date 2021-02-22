إغلاق 17 مسجدا في 6 مناطق

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وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة جاءت على النحو التالي: خمسة في منطقة الرياض، وستة في منطقة حائل، واثنان في كل من الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران.وأشارت إلى فتح 7 مساجد أمس بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، جميعها بمنطقة الرياض.
ودعت المصلين في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعدم الذهاب إلى المساجد لحين التأكد من سلامتهم، مجددة التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامتهم.
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