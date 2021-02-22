شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 17 مسجدا في 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 17 مسجدا موقتا بـ 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة عشر يوما 125 مسجدا، تم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة جاءت على النحو التالي: خمسة في منطقة الرياض، وستة في منطقة حائل، واثنان في كل من الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران.

وأشارت إلى فتح 7 مساجد أمس بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، جميعها بمنطقة الرياض.

ودعت المصلين في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعدم الذهاب إلى المساجد لحين التأكد من سلامتهم، مجددة التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامتهم.