خدمات إسعافية طارئة على مدار الساعة بالحرم

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والمركز مجهز بكامل التجهيزات الطبية الحديثة التي تسهم في التدخل السريع في حال وجود أي حالة طارئة داخل المسجد الحرام، كما تم توفير طاقم طبي متكامل للتعامل مع جميع الحالات وفق أفضل الممارسات والمعايير للحفاظ على سلامة وصحة زوار بيت الله الحرام.وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مراكز الحرم الدكتور وائل عيد، على الدور الفعال لمراكز طوارئ الحرم لخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام على مدار العام، لافتا إلى وجود مراكز الطوارئ في أروقة المسجد الحرام تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
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