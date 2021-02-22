شكرا لقرائتكم خبر 4 استخدامات لتدوير مياه التكثيف الخارجة من مكيفات المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى للاستفادة من المياه الناتجة عن تكثيف بخار الماء من وحدات تكييف مناولة الهواء بالمسجد الحرام توصلت دراسة ميدانية لإمكانية إعادة تدوير تلك المياه، وذلك بعد تجميعها ومعالجتها لاستخدامها في أربعة جوانب مهمة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأشارت الدراسة التي نشرت في السجل العلمي للملتقى العلمي العشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، إلى أن المملكة تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار والمياه الجوفية -الآبار- وعلى تحلية مياه البحار، حيث من المعلوم أن عملية تحلية ماء البحر للحصول على مياه صالحة للشرب ذات تكلفة باهظة تستقطع من ميزانية الدولة مليارات الريالات سنويا، لذلك كان من الواجب الحفاظ على هذه المياه بالاقتصاد في الاستخدام وإعادة تدويرها للاستفادة منها في تنمية البلاد وخدمة المواطنين والمقيمين والزوار.

وأضافت أن إعادة تدوير المياه من أفضل التقنيات الواعدة، حيث تعد تقنية جديدة ومتطورة، وهي صناعة استراتيجية وتعد الماء مصدرا مهما في المستقبل وسيكون لذلك الأثر الأكبر في المحافظة على مصادر المياه الجوفية، إضافة إلى أنه مصدر مجاني ونظيف للطاقة ولا ينتج منه أي مخلفات، وباستخدام مياه التكثيف بعد تجميعها فإن ذلك يؤدي إلى تقليل استهلاك المياه من بئر الداودية، إضافة إلى تقليل الضغط من استهلاك مياه التحلية بالمسعى، وأيضا على شبكة مياه الصرف الصحي.

ولفتت إلى أن حدود الدراسة التي عملت اقتصرت على حساب كمية الماء الناتج من تكثيف بخار الماء من وحدات تكييف مناولة الهواء بالغرف الميكانيكية في المسجد الحرام (التوسعة السعودية الثانية) توسعة الملك فهد رحمه الله – والمسعى (خلال أشهر الصيف) واختيرت الفترة من نهاية أغسطس إلى بداية سبتمبر لعام 2019م والتي تتميز بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة النسبية العالية، وأردفت أن الحرم المكي يحتوي على 165 وحدة تكييف مناولة هواء نقي، حيث تتوزع 30 وحدة في التوسعة السعودية الثانية و135 وحدة بالمسعى.

وتابعت الدراسة لأن بخار الماء المكثف يلتقط مواد مختلفة أثناء حركته فإنه ليس من الممكن شربه أو استخدامه مباشرة دون معالجة وفي الغالب يخضع للمعالجة عبر:

التصفية: تمر المياه من خلال فلاتر لإزالة الملوثات منها وتوجد العديد من الفلاتر مثل الفلاتر الميكرونية وفلاتر الكربون.

التبهير: عملية تستخدم لقتل الكائنات الحية المسببة للأمراض كالجراثيم ويجري التطهير إما باستخدام الحرارة كالتسخين أو الأشعة فوق البنفسجية أوالمواد الكيميائية كاستخدام الكلور.

بعد الفلترة والتطهير تضخ هذه المياه عن طريق مضخات لتوزيعها على الأماكن المطلوب تغذيتها بالمسجد الحرام