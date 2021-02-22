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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت الموافقة السامية على استمرار العملية التعليمية عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي، في التعليم العام والتعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حاليا. ورفع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مؤكدا أن القرار يأتي تأكيدا على اهتمام القيادة الرشيدة بسلامة الطلاب والطالبات وكل منسوبي التعليم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وحرصها على استمرار الرحلة التعليمية عن بعد في ظل الجائحة، حيث تضافرت كل الجهود لتقديم نموذج سعودي فريد في التعليم عن بعد. ويأتي إعلان استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، وذلك بعد دراسة واقع المرحلة السابقة من الفصل الدراسي الثاني، ونتيجة لما آلت إليه الدراسات المستفيضة بين اللجان المشتركة من التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة، والتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب ما تحقق من نجاحات للتعليم عن بعد من خلال ويأتي إعلان استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، وذلك بعد دراسة واقع المرحلة السابقة من الفصل الدراسي الثاني، ونتيجة لما آلت إليه الدراسات المستفيضة بين اللجان المشتركة من التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة، والتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب ما تحقق من نجاحات للتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي ، والبدائل التعليمية المختلفة كقنوات عين (23 قناة فضائية)، قنوات دروس في اليوتيوب، بوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية، إضافة إلى استمرار عمليات التعليم عن بعد بكفاءة في الجامعات والكليات والمعاهد، بما يعد نجاحا للتعليم في المملكة. أهمية التعليم عن بعد في هذه المرحلة: استمرار الرحلة التعليمية عن بعد في ظل الجائحة

دعم مسيرة النجاح الذي تحقق للتعليم عن بعد في المملكة

تعزيز الشراكة المجتمعية مع أولياء الأمور والأسرة ومؤسسات المجتمع

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