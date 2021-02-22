تدشين المنصات الالكترونية لمركز التدريب العدلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المنصات الالكترونية لمركز التدريب العدلي، التي تضم بوابة المركز الالكترونية، ومنصة التدريب الالكترونية، وتطبيق الأجهزة الذكية، وذلك بما يحقق أهداف وزارة العدل في برنامج التحول الوطني التي تهدف إلى تعزيز التميز في الأداء الحكومي، في إطار رؤية المملكة 2030. وعمل المركز على تطوير وأتمتة أنظمته لتسهيل عمليات التدريب والتأهيل وتحسين تجربة المستفيدين؛ بحيث يتمكن المستفيد من الدخول على الخدمات الالكترونية، والمحادثة الذكية (chatbot) من خلال البوابة الالكترونية، إضافة لاستخدام تطبيق الأجهزة الذكية والمتاح على (app store) و(google play)، لإدارة البيانات الشخصية، وتلقي التدريب من خلال التطبيق. المنصة تقدم حلولا تتضمن: أتمتة التفاعل بين المدرب والمتدرب

إدارة العملية التدريبية الكترونيا

أداء الاختبارات الكترونيا

رفع فاعلية وتأثير المركز محليا ودوليا

رفع جودة مخرجات وممارسات التدريب والتأهيل

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